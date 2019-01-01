مبارك بوصوفة لجول : قرار الاعتزال الدولي نهائي وموقفي غامض مع الشباب

حاولنا التأهل والفوز بالمباراة، ولكن ركلات الترجيح كانت لها رأي أخر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

عبر اللاعب الدولي المغربي مبارك بوصوفة عن حزنه الكبير لخروج منتخب بلاده من دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا أمام منتخب بنين في مفاجأة كبيرة.

وقال بوصوفة في تصريحات خاصة لـ"جول" أن هذه هي كرة القدم، وحاولنا التأهل والفوز بالمباراة، ولكن ركلات الترجيح كانت لها رأي أخر.

وحول مستقبله مع المنتخب المغربي وإمكانية الاعتزال قال بوصوفة : "أعتقد إنه قد حال وقت الاعتزال والاكتفاء بهذه المسيرة الدولية، خاصة بعد وصولي إلى عامي الـ35".

بوصوفة يعلن اعتزاله اللعب الدولي 👋



أحد أفضل لاعبي المنتخب المغربي في أمم إفريقيا 2019 🇲🇦

❤ وداعًا يا @mbark_boussoufa ❤ pic.twitter.com/BHzN9qB8Ch — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

بوصوفة الذي قدم أداءً رائعًا خلال الفترة الماضية مع المنتخب المغربي، وكان أفضل لاعبي أسوط الأطلسي في أمم إفريقيا.

واضاف بوصوفة : "الآن يجب دخول عناصر شابة جديد إلى المنتخب وبدء مشوار دولي، فالمغرب تمتلك العديد من اللاعبين الصغار الذين يستحقون الحصول على فرصة في المنتخب، مؤكدًا أن قرار الاعتزال الدولي نهائي".

بوصوفة: احترمنا بنين ولم نظهر بالشكل المطلوب

وفي نهاية تصريحاته كشف لنا بوصوفة حول إمكانية العودة إلى نادي الشباب السعودي، أو حتى تلقيه أي عرض سعودي خلال الفترة الماضية وقال : "لم يتواصل معي أحد من نادي الشباب وعقدي انتهى معهم، وكذلك لا أمتلك أي عرضًا سعوديًا حاليًا، ودعنا نرى الأيام المقبلة".

وكان بوصوفة قد أنضم إلى نادي الشباب السعودي في يناير 2019 لمدة 6 أشهر فقط، واللاعب الآن حر حيث لم يتعاقد مع أي نادٍ.