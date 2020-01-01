العراقي علاء مهاوي: لا أمانع في الانتقال إلى الأهلي

هل ينجح الأهلي في ضم العراقي علاء مهاوي.

كشف علاء مهاوي، لاعب نادي الشرطة ومنتخب العراق، عن اهتمام النادي الأهلي المصري بضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعد التحدث معه من جانب أحد وكلاء اللاعبين.

مهاوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "سمعت الأخبار التي ترددت مؤخرًا، حول اهتمام النادي الأهلي بضمي، وتحدث معي أحد الوكلاء لمعرفة رأيي في الانضمام للقلعة الحمراء".

لاعب المنتخب العراقي تابع: "أحد الوكلاء أكد لي أن الأهلي يرغب في التعاقد معي، وأبلغته بأنني موافق، لأنه فريق كبير، والدوري المصري عالمي".

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علاء مهاوي أردف: "ينتهي عقدي مع الشرطة بنهاية الموسم الحالي، وفريقي سعيد باهتمام الأهلي بي، ولا توجد أزمات في الانتقال إلى الفريق الأحمر، حال وجود مفاوضات رسمية".

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واختتم مهاوي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن أكون لاعبًا في الأهلي، وكنت أحب طريقة لعب محمد أبو تريكة مع الفريق الأحمر".

ويلعب علاء مهاوي في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك مع منتخب العراق في كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، حيث يعد من العناصر الأساسية ضمن صفوف أسود الرافدين.