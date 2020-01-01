شقيقه: جيوفينكو يفكر في العودة إلى إيطاليا من بوابة إنتر ميلان

هل يرحل جيوفينكو عن الهلال بنهاية الموسم الحالي؟

كشف الإيطالي جوزيبي، شقيق سيباستيان جيوفينكو، لاعب نادي الهلال السعودي، عن أن شقيقه يفكر خلال الوقت الحالي في العودة إلى الدوري الإيطالي، بعدما قام بتغيير وكيل أعماله.

جيوفينكو يرتبط بعقد ينتهي في صيف 2021، حيث انتقل لصفوف الزعيم في يناير 2019 قادمًا من صفوف فريق تورنتو الكندي.

شقيق جيوفينكو قال خلال تصريحات لصحيفة "ديجي سبورت" الرومانية: "لا أعلم أين سيكون مستقبل شقيقي سيباستيان، ونحن لا نتحدث طوال الوقت عن كرة القدم، ولكن إذا أتيحت الفرصة سيعود إلى إيطاليا بكل تأكيد".

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وتابع: "سيباستيان لديه علاقة مميزة مع أنطونيو كونتي، المدير الفني الحالي لإنتر، منذ أن كان الثنائي في يوفنتوس".

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جوزيبي واصل: "شقيقي لديه علاقات طيبة مع مسؤولي إنتر ميلان، خاصة مع جوسيبي ماروتا، المدير التنفيذي لنادي إنتر، حيث ساعده كثيرًا في حياته المهنية".

يأتي ذلك بعد تأكيد وكيل أعمال جيوفينكو، على أن لاعب الهلال يفكر في العودة إلى منتخب إيطاليا، عن طريق العودة للعب في الدوري الإيطالي، حيث هناك اهتمام من بارما وإنتر ميلان.