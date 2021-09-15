العارضة تتمنع ومصدر الخطورة .. ماذا قدّم ميسي في مباراته الأولى مع باريس في دوري أبطال أوروبا؟

أبرز أرقام ميسي مع باريس سان جيرمان أمام كلوب بروج

سقط باريس سان جيرمان في فخ التعادل مع كلوب بروج في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

مانشستر سيتي فاز في مباراته ضد لايبزيج بنتيجة 6-3 في المجموعة ذاتها ليتصدر الترتيب.

وشارك ليونيل ميسي للمرة الأولى أساسيًا مع باريس سان جيرمان وأول لقاء له في دوري أبطال أوروبا بقميص غير برشلونة.

وتألق ميسي في المباراة وصنع الخطورة، إذ سدد كرة على المرمى تصدى لها الحارس بجانب كرة في القائم وتسديدتين خارج الملعب.

كما خلق 3 فرص سانحة للتسجيل منها فرصة سهلة أهدرها نيمار بغرابة.

ومن جهة المرواغات، قام ميسي بمرواغتين صحيحتين من أصل 3 محاولات فقط.

جدير بالذكر أنّ ميسي شارك في المباراة رقم 150 له في دوري أبطال أوروبا ليصبح رابع أكثر المشاركين في البطولة بعد تشافي هيرنانديز (151) وإيكر كاسياس وكريستيانو رونالدو (177).

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة برصيد نقطة واحدة.

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