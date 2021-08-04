الظروف تمنح تشيلسي الفرصة المثالية لضم كوندي

بعدما ابتعد تشيلسي عن التعاقد مع كوندي مدافع إشبيلية، الظروف تجعل "البلوز" أمام فرصة مثالية لضم الفرنسي.

عاد خيار تعاقد تشيلسي الإنجليزي مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية الإسباني إلى الواجهة من جديد، بعدما كانت الصفقة مهددة بالفعل.

تشيلسي عرض على إشبيلية أن يتعاقد مع كوندي في صفقة تبلغ قيمتها 30 مليون يورو بالإضافة إلى حصول النادي الأندلسي على خدمات المدافع الفرنسي كورت زوما، لكن العملية تعقدت بعدما رفض مدافع "البلوز" التوجه إلى ملعب "رامون سانشيز بيثخوان".

ومع رغبة تشيلسي في التخلي عن خدمات زوما، فإن رغبة المدافع الفرنسي الرئيسية كانت الاستمرار في الدوري الإنجليزي، وظهر وست هام يونايتد كخيار مثالي أمام اللاعب.

فضل زوما خيار الاستمرار في لندن على التوجه إلى إشبيلية، ومع ذلك فإن وست هام يونايتد لم يتمكن من الاتفاق مع تشيلسي على قيمة الصفقة.

شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أكدت أن خمسة ملايين يورو فقط كانت السبب في انهيار الصفقة بين وست هام يونايتد وتشيلسي، تمثلت في فارق العرض الذي قدمته إدارة "الهامرز" إلى نظيرتها في "البلوز" للحصول على خدمات زوما.

وبسبب ذلك قرر وست هام يونايتد الانسحاب من التعاقد مع زوما، ووجه فريق المدرب ديفيد مويس أنظاره نحو أهداف أخرى، مثل نيكولا ميلينكوفيتش مدافع فيورنتينا.

هذا التغيير المفاجئ بالطبع يعيد عملية كوندي إلى الواجهة، حيث يواجه زوما المجهول بعدما تم استبعاد خيار وست هام يونايتد من المعادلة.

ما هو موقف زوما الحالي مع تشيلسي؟

يمتد عقد كورت زوما مع تشيلسي حتى صيف 2023، لذلك لا يتعين عليه البحث عن مخرج من الفريق بشكل طارئ، لكنه بعمر 26 عامًا، وإذا ما انتهى المطاف بتعاقد "البلوز" مع كوندي بأي حال، فإن مستقبل زوما سيكون مظلمًا للغاية.

وفي حال قرر الاستمرار في تشيلسي، فإن زوما سيتنافس مع بقية لاعبي خط الدفاع على الترتيب الثالث والرابع في خطط الألماني توماس توخيل مدرب "البلوز" حيث سيكون كوندي وتياجو سيلفا الأساسيين في خطط المدرب.

ولا يمكن أن ننسى أن سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي يلعب عادة في مركز قلب الدفاع عندما يستخدم توخيل طريقة لعب تعتمد على ثلاثة مدافعين.

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