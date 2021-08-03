كابوس كاكا يتكرر؟ كروس يوجه صدمة قوية لريال مدريد

مشكلة جديدة للنادي الإسباني

يزداد الموقف تعقدًا على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، بعد بضعة أسابيع على استلامه مهمة تدريب الفريق، وهذه المرة مع لاعب الوسط الألماني توني كروس.

ريال تخلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عن مدافعيه الأساسيين، وهما سيرخيو راموس المنتقل لباريس سان جيرمان، ورافاييل فاران المنضم إلى مانشستر يونايتد.

ومع الإصابات فحدث ولا حرج، غموض كبير حول موقف فيرلان مندي من الموسم الجديد، ونفس الأمر بالنسبة لدانييل كارباخال.

المصائب توالت على أنشيلوتي، بعدما أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن معاناة كروس من مشكلة في عضلة العانة.

وهي الإصابة التي عادة ما يكون لها عملية إعادة تأهيل بطيئة، ويصعب فيها حساب وقت التعافي بشكل دقيق.

وهو ما يعني أن لاعب الوسط الألماني سيغيب عن المباراة الأولى لريال في الدوري ضد ديبورتيفو ألافيس، وربما يغيب حتى نهاية سبتمبر.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن ألم العانة هو مرض معقد لكنه ليس خطيرًا، وفي بعض الأحيان يعمل العلاج العادي وأحيانًا لا يستجيب المريض بالشكل المطلوب.

تشابي ألونسو سبق أن عانى من نفس المشكلة في 2013، وخضع لعملية جراحية ليعود خلال شهر واحد ونصف فقط.

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راموس وليونيل ميسي رفضا الخضوع لجراحة واختاروا العلاج العادي، وهو ما جاء بنتيجة إيجابية، لذلك يأمل كروس في حدوث نفس الأمر معه.

يذكر أن التجربة الأسوأ للاعب في ريال مدريد مع آلام العانة، كانت للنجم البرازيلي كاكا الذي أثقلته هذه الإصابة لسنوات وأعاقت مسيرته مع النادي الإسباني.