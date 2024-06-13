الضربات تتوالى .. الهلال يقترب من التعاقد مع هدف النصر بـ"صفقة تبادلية"

صفقة مهمة على أبواب الهلال..

يبدو أن الأخبار السيئة، أصبحت تتوالى على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي وجماهيره، قبل فتح باب الميركاتو الصيفي، بشكل رسمي.

وبعد أن اقترب النصر، من خسارة النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع العملاق الإسباني ريال مدريد، لمصلحة نادي الاتحاد السعودي؛ بات العالمي على أبواب خسارة صفقة جديدة، وهذه المرة لمصلحة الغريم الهلالي.

ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي"، مساء اليوم الخميس، اشتعل صراع بين أندية الهلال والنصر والقادسية؛ للتعاقد مع عون السلولي، مدافع التعاون السعودي.

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الصحيفة كشفت عن أن الأندية الثلاثة، ترغب بقوة في التعاقد مع السلولي، الذي سيكون له "الكلمة الأخيرة"، في تحديد هوية فريقه الجديد.

لكن.. الإعلامي الرياضي فارس السبيعي، أكد على أن مدافع التعاون، بات قريبًا للغاية من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، في صيف العام الحالي.

السبيعي أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم، عن وجود اتفاق مبدئي بين الناديين؛ يقضي بانتقال متعب المفرج، مدافع الهلال إلى التعاون، مقابل حصول الزعيم على خدمات السلوي.

وشدد الإعلامي الرياضي، على أن هذه الصفقة التبادلية، مقنعة لجميع الأطراف المشاركة فيها؛ في إشارة إلى موافقة اللاعبين الاثنين أيضًا.