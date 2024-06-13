مفاجأة الميركاتو المدوية .. الاتحاد يخطف نجم ريال مدريد من أنياب النصر

تحول مفاجئ في الصفقة الصيفية..

في تحول مفاجئ وغير متوقع.. بات أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، على أبواب الانضمام إلى عملاق جدة الاتحاد، بدلًا من النصر السعودي.

العلاقة بين النصر والاتحاد، متوترة للغاية منذ عدة سنوات؛ إلا أنها وصلت إلى أسوأ مراحلها في عام 2022؛ عندما وقع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مع العميد، بعد أن فسخ العالمي "عقده" رسميًا.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، مساء اليوم الخميس، اتفق النجم الإسباني ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، مع مسؤولي نادي الاتحاد السعودي؛ على الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الصيف الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة كشفت عن أن ناتشو، سيوقع مع العميد الاتحادي؛ لمدة موسمين قادمين حتى 30 يونيو 2026، مقابل 40 مليون يورو، بواقع 20 مليونًا في الموسم الرياضي الواحد.

وأشارت إلى أن هذا المبلغ، أثر على قرار المدافع الإسباني البالغ من العمر 34 سنة؛ خاصة أن راتبه مع ريال مدريد، كان يقدر بـ5.5 مليون يورو فقط.

وأوضحت الصحيفة أن نادي النصر، كان المرشح للتعاقد مع ناتشو؛ إلا أن زيارة الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، إلى العاصمة مدريد، في اليومين الماضيين، واجتماعه مع اللاعب، حسما الصفقة لمصلحة العميد.