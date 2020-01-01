الصفاقسي التونسي يرفض عرض الاتحاد للتعاقد مع فراس شواط

إدارة الاتحاد في ضم مهاجم جيد خلال الميركاتو الشتوي الحالي

قالت تقارير صحفية تونسية أن نادي الصفاقسي التونسي فض عرضًا من قبل نادي اتحاد جدة السعودي للتعاقد مع اللاعب فراس شواط مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

موقع " "foot24.tnأكد أن الصفاقسي تلقى عرضًا رسميًا من قبل النادي السعودي، الساعي للتعاقد مع مهاجم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وبحسب الموقع التوسني فان مسؤولي الصفاقسي رفضوا العرض الاتحادي بسبب القيمة التي يراها المسؤولين إنها لا تتناسب مع قيمة شواط.

تقارير سعودية أكدت أن إدارة نادي الاتحاد قدمت عرضًا لنظيرتها في الصفاقسي التونسي للتعاقد مع المهاجم فراس شواط، في أعقاب تجميد عملية التعاقد مع المهاجم المغربي أيوب الكعبي حتى إشعار آخر.

إدارة العميد كانت قد دخلت في مفاوضات جادة مع اللاعب المغربي أيوب الكعبي الناشط في الدوري الصيني، إلا أن المفاوضات يبدو إنها قد توقفت.

وتأمل إدارة الاتحاد في ضم مهاجم جيد خلال الميركاتو الشتوي الحالي في ظل عدم رغبة المدير الفني الهولندي تين كات في بقاء المهاجم الصربي ألكسندر بريجوفيتش.

رسميًا .. الاتحاد يسبق الجميع ويُعلن التعاقد مع عبدالمجيد السواط

يُذكر أن إدارة الاتحاد عقدت العديد من الصفقات خلال الميركاتو الشتوي الحالي وهم، أنيس البدري، برونو أوفيني، محمد ثاني، عبد المجيد السواط.