رسميًا .. الاتحاد يسبق الجميع ويُعلن التعاقد مع عبدالمجيد السواط

وقع السواط للفريق الاتحادي لمدة 3 سنوات

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميًا مع اللاعب عبدالمجيد السواط قادمًا من نادي التعاون السعودي عقب التوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه.

ووقع السواط للفريق الاتحادي لمدة 3 سنوات، ورحب العميد عبر الحساب الرسمي للنادي قائلاً : "مرحباً بالنمر الجديد".

وكانت إدارة نادي الاتحاد، قد حسمت صفقة عبد المجيد السواط، لاعب التعاون لصالحها، بعد منافسة قوية مع الأهلي والنصر خلال الأيام الماضية.

عبد المجيد السواط ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق، خلال الفترة الحرة التي التي دخلها الآن، مما ساهم في تسهيل المفاوضات مع فريقه..

ونجحت مفاوضات إدارة الاتحاد مع إدارة التعاون، لشراء ما تبقى من عقد السواط، ليصبح لاعبًا في صفوفه الفترة القادمة.

الاتحاد نجح في إنهاء صفقة السواط، بعد منافسة شرسة مع النصر والأهلي، حيث كان اللاعب قريبًا من التوقيع مع النصر، ولكن الإدارة الاتحادية نجحت في خطف اللاعب.

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التعاون كان تعاقد مع السواط لمدة 3 مواسم، قادمًا من الهلال، في صيف 2018، ليقدم مستويات رائعة، ليصبح هدفًا للعديد من الفرق.