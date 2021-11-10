الصراع مستمر.. باريس يزاحم ريال مدريد على نجم لايبزيج

مع ظهوره بشكل أكثر من رائع خلال الموسم الحالي، أصبح الفرنسي كريستوفر نكونكو نجم لايبزيج الألماني على قائمة رغبات عدد من أبرز الأندية الأوروبية الكبرى.

الاستفسارات حول اللاعب الشاب صاحب الثلاثة وعشرين عامًا "تراكمت خلال الأسابيع القليلة الماضية" حسبما أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية.

نكونكو يجذب اهتمام أندية من إنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، وتراقبه أندية بقيمة مانشستر سيتي، ويوفنتوس، وريال مدريد.

وحسب "بيلد" فإن أحدث الأندية المهتمة بالحصول على خدمات نكونكو هو باريس سان جيرمان الفرنسي.

لماذا يرغب باريس سان جيرمان في ضم نكونكو؟

نكونكو، اللاعب السابق في باريس سان جيرمان، مرشح للعودة إلى "حديقة الأمراء" لخلافة كيليان مبابي، الذي يمكنه مغادرة فريق العاصمة الفرنسية مجانًا في الصيف المقبل.

ويستمر عقد نكونكو مع لايبزيج حتى صيف 2024، وحسب التقرير، فإن العقد لا يتضمن شرطًا جزائيًا ولم يحدد النادي الألماني القيمة التي يريد الحصول عليها مقابل خدماته.

ماذا قدم نكونكو في الموسم الحالي؟

نكونكو هو أحد أفضل لاعبي لايبزيج في موسم 2021-22، وخاض 17 مباراة في كافة المسابقة، وتمكن من تسجيل 11 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وفي الآونة الأخيرة، تألق الفرنسي الشاب بشكل كبير في الدوري الألماني، وحصل على جائزة رجل المباراة في فوز لايبزيج على بوروسيا دورتموند بنتيجة 2-1.

صراع جديد بين باريس وريال مدريد

نكونكو سيكون أحدث محاور المنافسة بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في عمليات التعاقد مع اللاعبين.

ريال مدريد يرغب في التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.

وحاول ريال مدريد بالفعل ضم مبابي عبر تقديم عدد من العروض للنادي الفرنسي، في محاولة لإقناعه بالتخلي عن خدماته، ووصلت قيمة آخر العروض إلى 200 مليون يورو.

فيما تمكن باريس سان جيرمان من التعاقد مع سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد السابق، بصفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في الصيف الماضي.

ويبدو أن الصراع بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في سوق الانتقالات سيتطور أكثر خلال الفترة القادمة.

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