"الشمس قالت مرحبًا ووداعًا" .. إيدرسون يثير الجدل بعد انهيار صفقة انتقاله إلى النصر

رسالة غامضة من إيدرسون..

أثار النجم البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، "الجدل" برسالة غامضة؛ بعد فشل انتقاله إلى نادي النصر السعودي.

النصر وحسب العديد من المصادر المحلية والعالمية، توصل إلى اتفاق شخصي مع إيدرسون، لضمه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم؛ إلا أن الصفقة تعطلت بسبب مطالب مانشستر سيتي المالية "الضخمة".

وبعد تعطل صفقة نجم "السيتزنس".. حسم الفريق السعودي العملاق، التعاقد مع الحارس البرازيلي الآخر بينتو، قادمًا من صفوف النادي المحلي أتلتيكو بارانينسي، مقابل 18 مليون يورو تقريبًا.

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ونشر إيدرسون صورة شخصية له عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"؛ معلقًا عليها بالقول: "الشمس جاءت وقالت مرحبًا ووداعًا"؛ مع وضع رموز تعبيرية عبارة عن وجه يضحك.

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وعلى الرغم من عدم كشف إيدرسون عن ما يقصده من هذا المنشور؛ إلا أن استخدام كلمة "الشمس" أثار الجدل؛ لأنه لفظ يطلق على الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقد يكون هذا المنشور؛ الهدف منه سخرية الحارس البرازيلي، من "تعطل" صفقة انتقاله إلى الفريق النصراوي، والذي كان سيحصل بموجبها على مبالغ مالية ضخمة.