تطورات صادمة.. النصر يُنفذ تهديده بعد رفض مانشستر سيتي عرضه لضم إيدرسون

النصر حصل على موافقة اللاعب ولكن!

رفض مانشستر سيتي الإنجليزي عرض النصر لضم حارس مرماه، البرازيلي إيدرسون، وهو ما جعل النادي السعودي يُنفذ تهديده بشأن الصفقة والمفاوضات الجارية منذ أسبوعين تقريبًا.

النصر كان قد توصل لاتفاق مع إيدرسون على توقيع عقد يمتد لموسمين مع إمكانية التجديد لثالث مقابل حصوله على 30 مليون يورو سنويًا.

واتجه النادي بعدها لمفاوضة السيتي على شراء المدة المتبقية في عقد اللاعب الممتد حتى صيف 2026، وقد فوجئ بطلب النادي الإنجليزي 50 مليون جنيه إسترليني ثم التنازل إلى 40 مليونًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحفي رودي جاليتي كان قد أوضح عبر منصة إكس أن النصر أرسل يوم الجمعة الماضي عرضًا رسميًا لشراء إيدرسون مقابل 30 مليون يورو، مهددًا السيتي بانسحابه من المفاوضات حال رفض العرض.

جاليتي أوضح في الساعات الأولى من صباح اليوم أن بطل إنجلترا رفض العرض النصراوي بالفعل، وهو ما أدى لتنفيذ النصر لتهديده والانسحاب من المفاوضات تمامًا وإغلاق هذا الملف، وهو ما قد يعني اتجاهه لأهداف أخرى على رأسها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

جدير بالذكر أن إيدرسون يلعب في صفوف "السيتزنس" منذ صيف عام 2017، عندما انضم إليه قادمًا من بنفيكا البرتغالي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وقد شارك في 332 مباراة رسمية منذ ذلك الوقت، مستقبلًا خلالهم 257 هدفًا ومحافظًا على نظافة شباكه 155 مرة.