الشرطة السبب وراء غياب أورييه عن مساندة توتنهام أمام مانشستر

المدافع الإيفواري يواصل تصرفاته المسيئة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت الشرطة البريطانية عن أنها قامت بالقبض على سيرجي أورييه، مدافع توتنهام، مساء السبت الماضي بسبب اعتدائه على صديقته.

وغاب الظهير الأيمن الإيفواري عن قائمة مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي على الرغم من مشاركته بشكل مستمر بالفترة الفائتة.

وقال بيان الشرطة إن أورييه تم التحقيق معه بتمهمة العنف والاعتداء المنزلي، ولكن تم الإفراج عنه بعدما نفى كل التهم الموجهة له. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأكد توتنهام مع "صن" علمه بالواقعة عبر متحدث قائلاً: "نحن نعلم بخصوص واقعة أورييه واللاعب تم الإفراج عنه دون توجيه تهم".

التصرف لم يكن الأول للإيفواري على صعيد عدم الانضباط، إذ سبق أن حُكم عليه بالسجن في فرنسا بسبب الاعتداء على ضابط شرطة.

وكان أورييه من نجوم مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي الأسبوع الماضي عندما سجل ثنائية في الانتصار بسباعية على ترانمير روفير.