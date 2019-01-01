الشباب ينضم لسباق التوقيع مع لابا كودجو

صراع كبير على مهاجم نهضة بركان

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن اسم لابا كودجو سيبقى موجودًا بقوة في الصحافة الرياضية العربية حتى يُحسم مستقبله ويُعلن عن النادي الذي سيلعب له الموسم القادم.

المهاجم التوجولي تألق مع نهضة بركان في الموسم الأخير، إذ أحرز 18 هدفًا يتصدر بهم قائمة هدافي الدوري المغربي، وقادهم لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بتسجيله 8 أهداف جعلته هدافًا للبطولة.

بيسمارك على رأس المطلوبين في الجزيرة

وقد ارتبط اسمه خلال الأسابيع الأخيرة بعدد من الأندية العربية أبرزها الأهلي والزمالك من مصر، الوحدة من السعودية، العين من الإمارات، لكن حتى الآن لم يُحسم موقف اللاعب الذي رفض تمامًا محاولات إدارة نهضة بركان تجديد عقده لمواسم قادمة مفضلًا الرحيل عن الدوري المغربي.

صحيفة الجزيرة السعودية أفادت أن الشباب السعودي هو آخر المنضمين لسباق التعاقد مع لابا كودجو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لكن دون الكشف عن المزيد من التفاصيل حول المفاوضات بين الطرفين.