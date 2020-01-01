الشباب يقدم شكوى ضد بلعمري بعد انتقال إلى ليون الفرنسي

الشباب يطالب بحقوقه في انتقال بلعمري إلى ليون.

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الشباب السعودي، قررت تقديم شكوى ضد الجزائري جمال بلعمري، مدافع فريق أولمبيك ليون الفرنسي الحالي، في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الشباب أعلن عن إلغاء عقد جمال بلعمري خلال شهر سبتمبر الماضي، بناء على رغبة المدافع الجزائري، بعد دخوله في صدام كبير مع الإدارة خلال الموسم الماضي.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة الشباب ستشكو جمال بلعمري للاتحاد الدولي "فيفا"، مطالبًا بتسديد مبلغ مليون و500 ألف دولار، حق النادي من انتقال اللاعب إلى ليون.

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وانتقل جمال بلعمري إلى فريق ليون لمدة عام واحد، مع خيار تمديد عقده، وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الماضية بساعات قليلة، بعد رحيله عن نادي الشباب.

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن جمال بلعمري اقترب من الرحيل عن ليون، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب عدم مشاركته مع فريقه الحالي.

ويلقى بلعمري اهتمامًا من جانب بعض الأندية السعودية للحصول على خدماته، في مقدمتها نادي النصر الذي يريد تدعيم دفاعه بالتعاقد مع المدافع الجزائري الذي تألق مع الشباب.

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جمال بلعمري تألق مع منتخب بلاده الجزائر عام 2019، حيث نجح في قيادته للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر، بعد الفوز على السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد.