نادٍ مصري يعرض لاعبه للبيع عبر "فيس بوك" والسبب "عليه ثأر ومريض نفسي

اللاعب تغيب عن التدريبات لأسباب غريبة.

في واقعة غريبة، أعلن نادي منتخب السويس المصري، الذي يلعب في مجموعة القاهرة، بدوري الدرجة الثانية، عن عرض لاعبه مصطفى فرغلي للبيع، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كاشفًا عن أسباب غريبة وراء هذا القرار.

الحساب الرسمي لنادي منتخب السويس عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أعلن عن عرض مصطفى فرغلي للبيع، بناء على قرار من مجلس إدارة النادي.

وخلال تعليق على المنشور الذي نشره حساب منتخب السويس، أوضح السبب، حيث جاء كالآتي: "اللاعب انتقل من بتروجيت إلى السويس في صفقة انتقال حر، وحصل على مقدم عقده".

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وتابع: "اللاعب لم يحضر إلى التدريبات والمباريات، مدعيًا مرة أنه عليه ثأر ومرة أخرى أنه مريض نفسي".

ومن جهته علق اللاعب مصطفى فرغلي على الأمر حيث قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "واجهتني ظروف شخصية متعلقة بمرض والدتي، وهو الأمر الذي اضطرني إلى التنقل من القاهرة إلى السويس يوميًا لخوض التدريبات، ولكن المدير الفني رفض ذلك بسبب تأثيره السلبي على مستواي وغيابي لفترات بسبب تلك الظروف".

وواصل: "سألتزم في التدريبات وأتقبل قرار مجلس الإدارة، سواء بالبقاء أو الرحيل، ولعبت للعديد من الأندية من قبل، ولم تحدث من طرفي أي مشكلة وكنت ملتزمًا تمامًا".

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فريق منتخب السويس خاض في مباريات مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية 4 مباريات، تحت قيادة أشرف خضر، فاز مرة واحدة على السكة الحديد، وتعادل في 3 مباريات.