الشباب يستهدف ضم وهبي خزري

هل نرى خزري في الدوري السعودي الموسم القادم؟

تتحرك إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان خلال الوقت الحالي، من أجل ضم أحد أبرز النجوم العرب المحترفين بأوروبا، وهو التونسي وهبي خزري، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

الشباب يدعم فريقه استعدادًا للآسيوية

تسعى إدارة نادي الشباب لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد تأهل الفريق من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، وقبل انطلاق دور الثمن نهائي.

الشباب تأهل متصدرًا للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا، ومتفوقًا على مومباي الهندي والقوة الجوية العراقي، والجزيرة الإماراتي بالترتيب.

ويواجه فريق نادي الشباب نظيره ناساف كارشي الأوزبكي في دور الـ16، وذلك خلال شهر فبراير من عام 2023.

الشباب يستهدف وهبي خزري

وأشار الإعلامي الرياضي نبيل دجيليت، الصحفي في مجلة فرانس فوتبول، إلى أن نادي الشباب اقترب من وهبي خزري، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

نبيل كتب تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد خلالها على أن النادي السعودي مهتم بضم وهبي خزري.

وأشار الصحفي الفرنسي إلى أن وهبي سيكون متاحًا في الصيف المقبل بعد نهاية عقده مع فريق سانت إيتيان الفرنسي، على أن ينضم لأي فريق في صفقة انتقال حر.

Al Shabab a approché Wahib Khazri. Le club saoudien est intéressé par l'international Tunisien. Pour rappel, le meilleur buteur de l'ASSE est libre au 30 juin. Il risque d'être très sollicité... #Mercato #Tunisie #ASSE pic.twitter.com/9zKI8VmTjX — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 27, 2022

اقرأ أيضًا ..

من يفوز بالدوري السعودي 2022؟ مباريات الاتحاد والهلال والنصر المتبقية

اتحاد الكرة يدرس تأجيل الدوري أسبوعًا آخر!

"بيع إيجالو لم يكن ضروريًا للشباب" .. خلاف حاد بين الفراج وضيفه