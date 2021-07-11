هل تتراجع رابطة الدوري السعودي عن البند التاسع؟

وصف محمد الشمراني؛ لاعب وإداري نادي الشباب السعودي السابق، استبعاد فريقه من معيار 9 بالظلم لأحد أكبر أندية المملكة، مطالبًا الاتحاد السعودي لكرة القدم بإنصاف الليث الأبيض حفاظًا على التاريخ.

لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين كانت قد عقدت ورشة عمل مع الأندية قبل أيام، انتهت بوضع تسعة معايير، تُجرى وفقها قرعة مباريات الموسم المقبل 2021-22.

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هذه المعايير شملت معيارًا حول عدم إقامة مباراتي ديربي أو كلاسيكو بين الهلال – الاتحاد النصر – الأهلي في جولة واحدة، وهنا غضب جمهور نادي الشباب ومسؤوليه، لعدم وضع ناديهم بين الأندية الكبيرة.

وقال الشمراني، خلال تصريحاته لصحيفة "الاقتصادية": "ما حدث ظلم كبير لنادي صاحب تاريخ عظيم، هو أحد أكبر أندية الرياض والدوري السعودي بشكل عام، والغريب أن معيار 9 صدر من جهة رسمية!، نادي الشباب تأسس عام 1947، وترتيبه السادس بين الأندية في تاريخ التأسيس والأول في الرياض".

وأضاف: "وضع هذا البند واستبعاد الشباب منه يعني أن من وضعه لا يعرف تاريخ الرياضة السعودية، هو صغير في العمر، ولا يعلم أن الشباب من مؤسسي الحركة الرياضية، لو عاد للتاريخ لعرف من هو الليث الأبيض، هو ظلم نفسه وظلم التاريخ المجيد للكرة السعودية ونادي الشباب".

واختتم: "أتمنى أن يتم تعديل هذا المعيار، العودة عن الخطأ ليس عيبًا، العيب هو الاستمرار عليه، ومن أجل الأجيال الحالية والأجيال المقبلة أنصفوا الشباب، أظهروه بشكل يليق به وانصفوه، الجيل الحالي يحتاج لأن يعرف تاريخ الكرة السعودية، وإبعاد الشباب يعني ضياع المصداقية، وأفقد الجيل الحالي وعيه بالتاريخ الرياضي، وأخيرًا أرى أن هذا البند مستفز ومخجل وسقطة في تقديم تاريخ الدوري".

يذكر أن نادي الشباب تأسس عام 1947، وحقق عديد البطولات، على رأسها كأس الكؤوس الآسيوية 2001، وستة ألقاب دوري سعودي، وكأس الخليج العربي مرتين، وغيرها.