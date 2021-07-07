رابطة الدوري السعودي تسببت في غضب الشبابيين

لم يكن استبعاد نادي الشباب السعودي من المعيار 9 من قبل لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين السعودي، وفقًا لأهواء أعضاء اللجنة، إنما وفقًا لسببين.

ما هي المعايير الـ9؟

لجنة المسابقات كانت قد عقدت ورشة عمل لأندية الدوري السعودي للمحترفين أول أمس الإثنين، لمناقشة جدول مباريات الموسم المقبل 2021-22، انتهى بوضع تسعة معايير تُجرى على أساسها قرعة المباريات.

وجاءت الـ9 معايير كالتالي:

1- مراعاة مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية للملاعب بالتنسيق مع الإدارة المعنية بوزارة الرياضة .

2- تسلسل جولات الدور الثاني هو انعكاس تام لتسلسل جولات الدور الأول.

3- كل فريق من الفرق المشاركة يلعب في الدور الواحد كفريق مستضيف سبع مباريات على الأقل وثمان مباريات على الأكثر.

4- لا يلعب أي فريق أكثر من جولتين متتاليتين كفريق مستضيف أو جولتين متتاليتين كفريق ضيف في الدور الواحد.

5- مباريات الجولة الأولى ستواجه فيها فرق المستوى الأول فرق المستوى الرابع وفرق المستوى الثاني فرق المستوى الثالث.

6- لا يلعب أي فريق جولتين متتاليتين ضد فريقين من المستوى الأول أو جولتين متتاليتين من المستوى الرابع.

7- في الجولتين الأخيرتين يلعب كل فريق إحداهما كفريق مستضيف والأخرى كفريق ضيف.

8- مراعاة الملاعب المشتركة بين فريقين في الجولتين الأخيرتين بحيث يلعب أحد الفريقين في الجولة كفريق مستضيف والفريق الآخر كفريق ضيف لكونها جولات موحدة.

9- لا تقام مباراتين من مباريات الديربي أو الكلاسيكو بين الأندية "الهلال - الاتحاد - النصر - الأهلي " في جولة واحدة.

لماذا غضب الشبابيين؟

المعيار 9 هو ما أثار غضب الشبابيين، إذ اعترضوا على استبعاد ناديهم وهو المعروف بـ"شيخ الأندية" من ضمن الأندية الكبيرة التي تعتبر مواجهاتها كلاسيكو، والاكتفاء بالاعتراف بالرباعي الهلال والنصر والاتحاد والأهلي.

ووفقًا لقناة "24 الرياضية" فإن نادي الشباب برئاسة خالد البلطان، قام بإرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة، للمطالبة بتعديل هذا المعيار.

"جماهيركم السبب" .. لماذا تم استبعاد الشباب من المعيار 9؟

مصادر مطلعة لصحيفة "الاقتصادية" السعودية أوضحت سبب استبعاد الليث الأبيض من مباريات الكلاسيكو..

وقال المصدر: "المعيار يشمل الأندية الأكثر حضورًا جماهيريًا على ملاعبها، بجانب نسبة المشاهدة العالية لهذه الأندية".

وأضاف: "المعايير التسعة التي تم إقرارها تم اعتمادها منذ إنشاء لجنة المسابقات وتكليفها بإصدار جدول المباريات، وتم عرض هذه المعايير على ممثلي الأندية ولم يسجلوا أي اعتراض على المعايير أو استخدام التقنية في إعداد الجدول، حتى أنه كان من ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة استخدام القرعة بشكل يدوي أو وضع معايير واستخدام التقنية، واختارت الأندية الخيار الأخير".

واختتم: "هذه المعايير تعرض قبل بداية كل موسم على ممثلي الأندية، ولم تشهد ورش العمل أي اعتراض من قبل الأندية".

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