الشباب ينتصر .. بلعمري يبدأ رحلته مع قطر بعقوبة

المدافع الجزائري خسر قضيته ضد الشباب

انتصر نادي الشباب السعودي في قضيته ضد الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الفريق السابق ونادي قطر القطري الحالي، وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده.

ما هي مشكلة الشباب وبلعمري؟

المدافع الجزائري دخل في عديد المشكلات مع النادي السعودي خلال فترة توقف الدوري، بسبب جائحة كورونا في موسم 2019-20، إذ أنه تبادل الاتهامات مع مسؤولي النادي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وحتى قبل أزمة كورونا، غاب بلعمري عن أكثر من مران لليوث، لخلافاته مع خالد البلطان؛ رئيس النادي، قبل أن ينجح الوسطاء في الإصلاح بينهما.

آخر حلقات الخلاف، هي رفضه الانتظام في مران الفريق بعد عودة النشاط الرياضي في فترة كورونا، ورفض العودة للرياض من جديد، مطالبًا بفسخ عقده.

في نهاية المطاف، قرر النادي السعودي الموافقة على فسخ عقده بالتراضي بين الطرفين، لكنه وضع له بندًا يمنعه من اللعب بالدوري السعودي إلا بعد حصول الشباب على مبلغ مالي معين تم وضعه خلال فسخ التعاقد.

لكن خرج البلطان بعدها مؤكدًا أن المدافع الجزائري كان يسبب مشكلات كثيرة في غرف خلع الملابس وسبب انشقاقات بالفريق، مشددًا على أن رحيله جاء في مصلحة الشباب.

بعدها انضم بلعمري إلى نادي ليون الفرنسي، في الموسم الماضي، لكنه لم يشارك معه سوى في ثماني مباريات فقط، بواقع 301 دقيقة.

كيف انتصر الشباب؟

النادي السعودي كان قد تقدم بشكوى رسمية أمام فيفا، ضد جمال بلعمري، لاتهامه بالانقطاع عن التدريبات وعدم الالتزام بعقده.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الاتحاد الدولي أصدر قرارًا اليوم الثلاثاء، بتغريم اللاعب مليون ومائتي ألف دولار، بالإضافة إل فوائد التأخير، تُدفع للشباب خلال 45 يومًا من صدور القرار.

صراع على بلعمري .. فاز به قطر:

خلال الفترة الماضية، تلقى المدافع الجزائري عدة عروض من أندية عربية وأجنبية، على رأسها الأهلي السعودي، الذي حاول مرارًا وتكرارًا ضمه، لكن المفاوضات فشلت.

وفي منتصف يوليو الجاري، أعلن نادي قطر القطري التعاقد مع بلعمري رسميًا لمدة موسمين.

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