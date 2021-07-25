اختلاق الأحداث لن يُفيد .. رد صارم من وكيل القرني على المتحدث السابق باسم النصر

حارس مرمى الاتحاد انتقل إلى الشباب

رد حسن العتيبي وكيل فواز القرني حارس مرمى الاتحاد المنضم حديثًا إلى الشباب على سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر حول رفضه عرض الليوث لعدم حصوله على عمولته المالية من الصفقة.

الشباب أعلن رسميًا مؤخرًا تعاقده مع القرني قادمًا من الاتحاد مقابل 4.5 مليون ريال سعودي، وقد وقع اللاعب على عقد يمتد لثلاثة مواسم قادمة.

ماذا قال سعود الصرامي عن عرض الشباب للقرني؟

الصرامي كان قد قال خلال تصريحات سابقة ضمن برنامج الحصاد الرياضي أن فواز القرني تلقى عرضًا من الشباب لكن وكيله حسن العتيبي رفضه مُفضلًا انتقال اللاعب للهلال أو النصر.

سعود الصرامي : لاعب الاتحاد "فواز القرني" لن يكون ضمن معسكر النمسا .

الحصاد الرياضي ...@L9arami pic.twitter.com/5gwfq9Ywbr — برامج قناة 24 الرياضية (@sport_24tv) July 18, 2021

وأوضح المتحدث السابق باسم النصر أن سبب رفض العتيبي لعرض الشباب رغم عدم امتلاكه لأي عرض من الهلال أو النصر يعود لخلاف مالي مع إدارة الليوث حول عمولته من الصفقة.

ما هو رد العتيبي على المتحدث السابق باسم النصر؟

العتيبي وتحديدًا وكالة "سبورت لاند" أرسلت اليوم الأحد خطابًا ردت به على الصرامي، وقد أكدت خلاله أن كل تلك القصة مختلقة من وحي خيال المتحدث السابق باسم النصر.

ونفى الخطاب وجود أي مفاوضات بين القرني ووكيله من جهة ومسؤولي الشباب من جهة أخرى قبل يوم الجمعة الماضي، وذلك لأن عقد اللاعب يمتد مع الاتحاد حتى يناير 2023 ولا يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر لعدم دخوله الفترة الحرة في عقده بعده.

وأضاف الخطاب "المفاوضات بيننا وبين الشباب لم تحدث أساسًا، وبالتالي الخلاف لم يكن موجودًا أبدًا، ويُمكنكم التأكد من مسؤولي الشباب".

تابع "بعد الاتفاق بين إدارة الشباب والاتحاد يوم الجمعة الماضي تم التفاوض مع إدارة الشباب في نفس الليلة وتم الاتفاق على كافة البنود في اليوم التالي وتم توقيع العقود في مساء اليوم التالي".

وأتم الخطاب "عليه أؤكد لكم وللوسط الرياضي أن ما ذكره الإعلامي سعود الصرامي عارٍ عن الصحة وأن افتعال إثارة واختلاق أحداث من وحي الخيال لن يُضيف للوسط الرياضي أي فائدة، وأن من أبجديات العمل الإعلامي هو التحقق من المعلومة من كافة الأطراف والتواصل مع أصحاب الشأن وأن تكون محايدًا".

كيف كانت مسيرة فواز القرني مع الاتحاد؟

تخرج القرني من الفئات السنية للاتحاد ولعب موسم 2012-2013 لأول مرة مع الفريق الأول في الدوري السعودي، إذ خاض 11 مباراة.

إجماليًا، لعب القرني مع الاتحاد في الدوري السعودي 113 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 21 منهم وتلقى خلالهم 165 هدفًا، منهم 145 هدفًا من داخل منطقة الجزاء و20 هدفًا من خارجها، وقد تصدى خلالهم لـ363 تصدٍ.

أفضل مواسم القرني مع العميد كان موسم 2018-2019، حيث لعب 22 مباراة حافظ على نظافة شباكه في 7 منهم واستقبل 26 هدفًا وبلغت نسبة تصدياته 73% وعددها 70 تصدٍ.

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