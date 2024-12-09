مكذبًا مسؤول الشباب .. رئيس لجنة الحكام يكشف كواليس طرد نادر الشراري أمام الهلال

مانويل نافارو يتحدث عن جدل ديربي الشباب والهلال..

خرج السويسري مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام السعودية، للتعليق على أزمة ديربي الرياض بين الشباب والهلال، معترفًا بارتكاب طاقم التحكيم بقيادة التركي خليل أموت ميلير خطأً في لقطة طرد نادر الشراري وفقًا لـ"المعايير السعودية".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الليث الأبيض كان قد تلقى الهزيمة أمام الزعيم (2-1)، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، في مباراة شهدت طرد الشراري؛ لاعب الشباب، في الدقيقة 58 بعد تدخله على سالم الدوسري الذي كان متجهًا للانفراد بالحارس عبدالله المعيوف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

لقطة الطرد أثارت الكثير من الجدل، بل أن محمد الناصر؛ نائب رئيس الشباب، زعم أن التسجيل الصوتي أظهر رفض حكم الساحة لقرار تقنية الفيديو بعدم وجود أي خطأ في اللعبة وأصر على طرد الشراري.

GOAL

حديث الناصر كذبه نافارو، الذي أوضح أن تلك الأخطاء تقديرية وتختلف من دوري إلى آخر، لذلك لا يمكن لو الطاقم التركي، مشددًا على أن حكام تقنية الفيديو اتفقوا مع حكم الساحة على حدوث احتكاك بين الشراري والدوسري يستدعي الطرد.

وقال نافارو خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "لدينا سياسة الانفتاح والشفافية، وهذا يعني أن كل فريق يستطيع أن يتكلم ويقول ما يفكر به، وعندما يكون فريق لديه موقف معين سواء بطاقة حمراء أو ركلة جزاء أو أيًا كان، يستطيع أن يرسل رسالة لنا (نريد أن نتناقش)، وبعدها نتواصل مع النادي، وهذا ما فعله الشباب".

كمّل لعب على الدانسفلور في ساوندستورم 24!

نشوفك في 12-14 ديسمبر. احصل على تذكرتك مستخدمًا كود الخصم GOALSS24

وأضاف: "استمعت مع مسؤولي الشباب للتسجيل الصوتي من قبل غرفة الفيديو ورأينا لقطة البطاقة الحمراء، وما حدث هو أن كم الفيديو كان يراقب الوضع وتساءل (أين الخطأ؟!)، وبعدها شاهد احتكاك المدافع مع مهاجم الهلال بركبته، وبالنسبة لهم هذا خطأ يستدعي إشهار البطاقة الحمراء".

رئيس لجنة الحكام اختتم: "على الأندية أن تعلم أن الاحتكاك في إسبانيا ليس نفسه في إنجلترا، لكن الكل يسير في إطار القانون، هذا هو تطبيق القانون، وهذا ما حدث في مباراة الهلال والشباب، حكام المباراة لم يكونوا سعوديين، والاحتكاك الذي حدث بالنسبة لهم كان كافيًا لاحتساب خطأ وبالتالي بطاقة حمراء، لأنه منع هجمة واعدة، لكن بالنسبة لنا في السعودية الاحتكاك الذي حدث لم يكن كافيًا لاعتباره خطأ".

يذكر أن الشباب يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 23 نقطة، فيما يحل الهلال في الوصافة بـ34 نقطة متأخرًا بفارق نقطتين عن الاتحاد "المتصدر".