إدارة الشباب السعودي واثقة من بقاء جمال بلعمري مع الفريق

تقارير مقربة من الشباب أكد أن إدارة النادي لا تشعر بالقلق من أي عروض للجزائري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قررت إدارة نادي الشباب السعودي التمسك بقاء اللاعب الدولي الجزئري جمال بلعمري بطل كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وقدم المدافع المُقاتل أداءً فنيًا رائعًا رفقة المنتخب الجزائري في بطولة أمم إفريقيا، وكان واحدًا من أفضل اللاعبين في نسخة الكان 2019.

يشعر جميع لاعبي كرة القدم بالفرحة عندما تلامس الكرة أقدامهم، لا شك في هذا الأمر 💁‍♂️

لكن الأمر يبدو مختلفًا مع هؤلاء النجوم من الدوري السعودي، فالكرة هي التي تفرح عندما تلامس أقدامهم 💫 pic.twitter.com/X6lE2HKAbt — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 22, 2019

تقارير مقربة من الشباب أكد أن إدارة النادي لا تشعر بالقلق من أي عروض للجزائري جمال بلعمري؛ قائد الفريق، بعد تألقه مع منتخب بلاده أخيرًا وتحقيق كأس بطولة أمم إفريقيا 2019.

عقد المدافع الجزائري مع نادي الشباب يمتد حتى عام 2022، وأكدت ثقتها على بقاء اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وأوضحت الإدارة اللاعب لن ينظر لأي عروض لارتياحه ورغبته الكبيرة في اللعب مع الشباب وهو لاعب مميز ودائمًا عند كلمته ولن يتأثر بأي شائعات أو مغريات وسيكون قائدًا للفريق الشبابي حتى نهاية عقده.