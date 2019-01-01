الانتقالات

رازفان لوتشيسكو يحسم مصير بوتيا مع الهلال بعد معسكر النمسا

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المدير الفني سيحسم مصير المدافع الإسباني نهاية المعسكر المُقام حاليًا في النمسا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن قرار الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو، تأجيل حسم مصير المدافع الإسباني ألبرتو بوتيا.

التقارير أشارت إلى أن المدير الفني سيحسم مصير المدافع الإسباني نهاية المعسكر المُقام حاليًا في النمسا.

وقد يكون تعاقد الهلال مع لاعب أجنبي جديد سببًا في رحيل اللاعب، أما في حالة عدم إيجاد البديل الأفضل فأنه سيبقى رفقة الزعيم الموسم المُقبل.

الهلال كان قد تعاقد مع الإسباني ألبرتو بوتيا، مدافع فريق أوليمبياكوس اليوناني السابق، الصيف المضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع الفريق اليوناني.

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على الصعيد الدفاعي تعاقد نادي الهلال مع اللاعب الكوري الجنوبي شان هيون سو مدافع طوكيو الياباني.

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كما أعلنت إدارة الزعيم عن إعارة اللاعب الإسترالي ميلوش ديجنيك إلى نادي النجم الأحمر الصربي لمدة عام.

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