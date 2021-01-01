وزارة الرياضة تمنع رئيس الشباب من مزاولة أي نشاط رياضي

قرار قاسٍ بحق خالد البلطان

اتخذت وزارة الرياضة السعودية قرارًا بمنع خالد البلطان رئيس الشباب من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة شهرين، وذلك على خلفية القضية المثارة مع النصر والتي أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأنها مساء أمس الخميس.

كان البلطان قد وجه اتهامات صريحة لحسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بتوجيه إساءات عنصرية لمهاجم الشباب "سيبا" خلال مباراة الفريقين على ملعب مرسول بارك يوم 13 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي، وقد نشر حساب النادي الرسمي على تويتر مقابلة مع اللاعب البرازيلي عبر خلالها عن استيائه مما حدث قبل أن تُحذف.

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وبرأت لجنة الانضباط عبد الغني من تهمة العنصرية وأدانته بمحاولة الاعتداء على أحد مسؤولي الشباب، وعاقبته اللجنة بالإيقاف لمباراتين وغرامة 40 ألف ريال سعودي، فيما عاقبت نادي الشباب بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال بجانب إيقاف البلطان لثلاث مباريات والمهاجم البرازيلي لمباراتين بجانب غرامات مالية بسبب نشر تصريحات تضمنت إثارة للرأي العام.

ولم تتوقف خسائر الشباب من نشر فيديو المقابلة مع سيبا عند هذا الحد، بل أصدرت وزارة الرياضة السعودية مساء اليوم الجمعة بيانًا أكدت خلاله اتخاذها قرارات جديدة بحق البلطان وأحمد المسعود مدير المركز الإعلامي للشباب لإقدامهم على تلك الخطوة.

وقررت الوزارة منع البلطان من مزاولة أي نشاط رياضي ومنعه من دخول النادي ومنعه من مرافقة الفريق داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين اعتبارًا من موعد صدور القرار، كما قررت إيقاف المسعود حتى نهاية الموسم القادم 2021-2022 نظرًا لتكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق.

وزارة الرياضة تُصدر قراراً بمنع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين، كما تقرر منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم pic.twitter.com/m4UhhpD3Le — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2021

وأوضحت الوزارة في بيانها أن نائب البلطان سيتولى مهام رئيس مجلس الإدارة خلال فترة الإيقاف.