رسميًا | 4 عقوبات بواقعة العنصرية ضد سيبا .. ثبوت براءة حسين عبد الغني

معاقبة سيبا وخالد البلطان والشباب وحسين عبد الغني

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، قراراتها في واقعة العنصرية تجاه سيباستياو جونيور؛ لاعب الشباب، خلال مواجهة فريقه أمام النصر.

مسؤولو الليث الأبيض اتهموا حسين عبد الغني؛ المدير التنفيذي للنصر، بالتلفظ بلفظ عنصري تجاه سيبا، وتسبب ذلك في دخول خالد البلطان؛ رئيس نادي الشباب، في مشادة كلامية مع مسؤولي العالمي.

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اللجنة في قراراتها الليلة أثبتت براءة عبد الغني من اتهامات العنصرية، في قرار قابل للاستئناف، بعد الإطلاع على تقرير مسؤول المباراة، والسماع لأقوال كل من مراقب المباراة ومنسقها والحكم الرابع، إذ أكد جميعهم عدم سماع أي كلمة عنصرية من عبد الغني.

وأكدت لجنة الانضباط أنها كذلك استمعت لأقوال عبد الغني والبلطان وسيبا، بجانب مدرب حراس النصر ماجد الغانم، والشاهد زياد شفيق، مشيرة إلى أن إفادات الشاهد كان بها تناقض مع وقائع الحالة.

بينما أدانت اللجنة عبد الغني لقيامه بمحاولة الاعتداء على مسؤول من الشباب، وفقًا لإفادة مدير عام تشغيل المنشآت، لتقرر إيقافه لمدة مباراتين، وتغريمه 40 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف.

أما البلطان فتم إيقافه لمدة ثلاث مباريات، وتغريمه 40 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف، بسبب الإساءة والتلفظ بألفاظ مسيئة على مسؤول من العالمي وفقًا لتقرير مراقب المباراة.

بينما عاقبت سيبا بالإيقاف لمدة مباراتين وتغريمه مباراتين، في قرار قابل للاستئناف، لقيامه بالإدلاء بتصريح تضمن إثارة للرأي العام، تم نشره على حساب ناديه على "تويتر".

وكانت آخر العقوبات فكانت بتغريم نادي الشباب 200 ألف ريال، في قرار قابل للاستئناف، لنشر تصريح تضمن إثارة الرأي العام، عبر حساب النادي على "تويتر".

يذكر أن المباراة كانت قد انتهت بهزيمة العالمي برباعية نظيفة، لتكون الهزيمة الأولى له على ملعب مرسول بارك، وفي عهد المدرب ألين هورفات، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.