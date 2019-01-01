تقارير - إدارة الشباب السعودي تُبلغ اللاعبين بمنع قصّات الشعر المخالفة

الإدارة أصدرت عقوبات مالية وفنّية لمن يخالف هذه التوجهات

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان أصدرت قرارًا صارمًا للاعبي الفريق الأول بخصوص قصات الشعر.

بحسب صحيفة الوطن السعودية فأن الإدارة أبلغت اللاعب بمنع لاعبي النادي من قصّات الشعر المخالفة للأخلاق الإسلامية.

الدوري السعودي كان قد أصدر قرارًا بهذا الشأن منذ موسمين، إلا أن الأمور تغيرت بشكل كبير خلال الموسم الأخيرة وأصبحت هذه الأمور عادية.

التقارير أوضحت أن الإدارة أصدرت عقوبات مالية وفنّية لمن يخالف هذه التوجهات ولاقى القرار انطباعًا وردود أفعال إيجابية من جماهير الليث.

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يُذكر أن نادي الشباب قد بدأ الاستعداد للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خورخي ألميرون، لقيادة الدفة الفنية للفريق الشبابي الموسم المقبل.