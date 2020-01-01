الشباب يصل الأردن والبلطان يُطالب ببطاقة التأهل لنصف نهائي البطولة العربية

الشباب يمتلك فرصة هائلة للتأهل

وصلت بعثة الشباب السعودي الأردن مساء أمس السبت استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي في مباراة إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال غدًا الإثنين على استاد الملك عبد الله الثاني.

الشباب يبدأ أسبوعًا مهمًا في موسمه الجاري، إذ سيواجه الشرطة بأمل التأهل لنصف نهائي البطولة العربية يوم الإثنين وبعد 5 أيام سيلعب مباراة قوية أمام الهلال في آخر جولات مرحلة الذهاب من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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الفريق الملقب بالليث كان قد حسم عمليًا مواجهة دور الـ8 في البطولة العربية بانتصاره ذهابًا على الشرطة 6-0، إذ هو بحاجة للخسارة بفارق 7 أهداف على الأقل ليخرج من البطولة وهو الأمر المستبعد تمامًا إلا حال حدوث معجزة كروية في العاصمة الأردنية عمان.

والتقى الرئيس خالد البلطان باللاعبين يوم أمس وقبل توجههم إلى عمان، إذ أبدى دعمه الكامل لهم وحثهم على تقديم مباراة قوية وتحقيق نتيجة إيجابية والعودة إلى السعودية ببطاقة التأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

ويتواجد الفريق في المركز الثامن من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة جمعها من 6 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر، وسيُواجه في نصف نهائي البطولة العربية حال تأهله الفائز بين الاتحاد وأولمبيك آسفي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين السعودي والمغربي قد أقيمت في جدة الأسبوع الماضي وانتهت بالتعادل 1-1 مما يفتح الباب لكافة الاحتمالات في موقعة الإياب.