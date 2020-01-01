المتحدث الرسمي للاتحاد ينفي تصريحات تين كات ويُعلق على أخبار الاهتمام بهتان باهبري

المدرب يُهاجم صفقة النادي الجديدة

نفى أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأخبار التي تحدثت عن اهتمام فريقه بالتعاقد مع صانع ألعاب الهلال هتان باهبري خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

الفريق الغربي يستعد لمواجهة أولمبيك آسفي في ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال الذي سيُقام مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

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دياب وعبر حسابه الرسمي على تويتر نفى أولًا الخبر الذي نشرته صحيفة عكاظ السعودية وتحدث عن انتقاد لاذع من المدرب الهولندي هينك تين كات لمهاجم الاتحاد الجديد "محمد الثاني"، والذي ضمه الفريق هذا الشهر من الفيصلي بالإعارة حتى نهاية الموسم.

إذ قالت الصحيفة أن تين كات أبلغ إدارة الاتحاد أن محمد الثاني يفتقد لأبجديات كرة القدم وغير مؤهل أبدًا للعب مع فريق كبير بحجم العميد السعودي.

دياب نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا بالقول عبر تويتر "هذا الخبر غير صحيح تمامًا والمدرب لم يصرح بشيء من هذا القبيل نهائيًا. واللاعب لم يكمل أيام مع الفريق ومنخرط في التدريبات مع زملائه اللاعبين".

وفي تغريدة أخرى علق أحمد دياب على خبر يتحدث عن اهتمام الاتحاد بالتعاقد مع باهبري في ميركاتو يناير قائلًا "إشاعة اليوم".

وتعمل إدارة الاتحاد جاهدة لدعم صفوف الفريق أملًا في تحسين موقعه من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين ، إذ يتواجد في المركز الـ13 برصيد 14 نقطة.