لجنة الانضباط تُغرم الشارقة وشباب الأهلي بعد أحداث سوبر الإمارات

عقوبات مالية أقرتها لجنة الانضباط على طرفي السوبر الإماراتي "الشارقة وشباب الأهلي"

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلنت لجنة الانضباط في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم فرض غرامات مالية على فريقي الشارقة وشباب الأهلي دبي بناءً على أحداث كأس سوبر الخليج العربي.

وشهدت المباراة عدة حوادث أبرزها اعتداء أحد جماهير شباب الأهلي على الحكم قبل أن يتدخل ماجد ناصر حارس مرمى الفريق لحماية الحكم وإيقاف المشجع الغاضب.

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وفرضت لجنة الانضباط غرامة مالية قدرها 70 ألف درهم إماراتي على شباب الأهلي بسبب تلك الحادثة.

وغرمت اللجنة نادي الشارقة 50 ألف درهم بسبب دخول جماهيره أرض الملعب للاحتفال باللقب عقب نهاية المباراة.

وقررت اللجنة خلال جلستها التي عُقدت برئاسة المستشار سعيد الحوطي كذلك إيقاف الحسن صالح لاعب الشارقة مباراة واحدة خلاف عقوبة الطرد وتغريمه 50 ألف درهم لاعتدائه على عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي.

يُذكر أن الحسن صالح كان قد طُرد عند الدققة الـ32 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي قبل أن يحسمها بطل دوري الخليج العربي لصالحه بركلات الجزاء الترجيحية.