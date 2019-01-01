إسماعيل مطر يعود لتدريبات الوحدة استعدادًا للفجيرة
كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر
يستعد فريق الوحدة لبدء مشواره في الموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، إذ سيواجه الفجيرة يوم الجمعة القادم.
وشهدت تدريبات الوحدة عودة نجومه الدوليين محمد الشامسي ومحمد برغش وخليل إبراهيم، فيما كان الخبر الأهم هو عودة النجم إسماعيل مطر واستعداده للانتظام المران الجماعي.
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وكان "سمعة" قد عاد لأبو ظبي يوم أمس بعد خضوعه لفحوصات طبية دورية في ألمانيا للاطمئنان على حالته الصحية، خاصة بعد تعرضه لإصابة عضلية أبعدته عن مباراتي كأس الخليج العربي أمام الشارقة وبني ياس.
وينتظر الجهاز الطبي للوحدة التقرير الطبي الخاص بإسماعيل مطر للتعرف على مدى تعافيه من الإصابة وإن كان سيلحق بمواجهة الفجيرة أم لا.
ويعمل الجهاز الطبي حاليًا على تجهيز حمدان الكمالي للمباراة، إذ يخضع اللاعب لعلاج مكثف بأمل أن يكون قادرًا على خوض اللقاء الأول للعنابي في دوري الخليج العربي الإماراتي.
حمد الله سجل 6⃣ أهداف في شباك السد من قبل، فهل سيواصل التسجيل🤔— موقع قول السعودي (@GoalSA) September 16, 2019
إليكم تشكيل الفريقين في مواجهة الإياب✍️#آسيا_مع_جول #السد_النصر pic.twitter.com/GQb14N8Zkx