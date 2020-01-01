السومة: نسبة تجديد عقدي مع الأهلي 50%

هل يجدد عمر السومة عقده مع النادي الأهلي؟

تحدث السوري عمر السومة، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن مصير تجديد عقده مع ناديه، في ظل اقترابه من الدخول إلى الفترة الحرة، بداية من يناير المقبل.

وينتهي عقد السومة بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق للانتقال له بنهاية الموسم في صفقة انتقال حر، دون العودة لإدارة ناديه.

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السومة قال خلال تصريحات عبر قناة الرياضية السعودية: "أركز خلال الوقت الحالي في المباريات، وحتى هذه اللحظة، لا يوجد شيء فيما يخص تجديد العقد".

المهاجم السوري واصل حديثه عن تجديد العقد، حيث قال: "بعد يومين سأدخل الفترة الحرة، ونسبة تجديد عقدي مع النادي الأهلي هي 50% حتى الآن".

عمر السومة تحدث عن فوز الأهلي على الرائد، حيث قال: "خلال الشوط الأول تأثرنا بالجو البارد قليلًا، والمدرب كان قاسيًا معنا بعد نهاية الشوط الأول، بسبب التأخر بهدف، ونحن نستحق ذلك لأننا لم نظهر بشكل جيد".

وتابع: "الرائد كان خصمًا قويًا اليوم، وقدم كرة نظيفة، ومثل تلك المباريات تنتهي نتيجتها بكرة ثابتة، وكان لدينا الإصرار على عدم استقبال هدف ثاني وتحقيق الفوز خارج الأرض".

وقاد عمر السومة فريق النادي الأهلي، للفوز على الرائد بهدفين مقابل هدف واحد، باللقاء الذي جمع بينهما، بالجولة العاشرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.