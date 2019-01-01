الزمالك يكشف رسميًا السبب خلف عدم تسلمه ميداليات السوبر

الزمالك خسر السوبر أمام الأهلي 3-2، وانسحب لاعبوه من الملعب بعد اللقاء رافضين تسلم الميداليات الفضية الخاصة بهم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أوضح الزمالك عبر موقعه الرسمي السبب خلف انسحاب لاعبوه من استاد القاهرة الدولي عقب نهاية مباراة السوبر أمام الأهلي ورفضهم تسلم الميداليات الفضية الخاصة بهم.

وكان الزمالك قد هُزم أمام الأهلي 3-2 ليُتوج الفريق الأحمر بكأس السوبر الـ11 في تاريخه، ورفض لاعبو الأبيض تسلم ميدالياتهم الفضية مما قد يُعرضهم لعقوبات من اتحاد كرة القدم المصري.

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وأوضح النادي عبر بيان رسمي أن الانسحاب وعدم تسلم الميداليات جاء حدادًا على وفاة الطفل أدهم مسعد يوم أمس خلال توجهه لحضور المباراة، بعد تعرضه لحادث سيارة بصحبة والده المتواجد في المستشفى حاليًا.

وجاء في بيان الأبيض "أكد لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن انسحابهم من أرض الملعب وعدم تسلمهم الميداليات بعد نهاية مباراة السوبر المصري، جاء بعد علمهم بنبأ وفاه الطفل أدهم مسعد مشجع الفريق".

"وأشار لاعبو الفريق إلى أنهم أصيبوا بحالة من الحزن الشديد واتفقوا على عدم التوجه إلى منصة التتويج كنوع من المشاركة الوجدانية مع أسرة اللاعب".

وأوضح الزمالك في بيان آخر على موقعه الرسمي أن الرئيس مرتضى منصور هو من طالب اللاعبين بالانسحاب وعدم التوجه لمنصة التتويج لاستلام الميداليات بسبب وفاة المشجع الزملكاوي، إذ أكد الرئيس أنه ليس من المعقول أن يتم الاحتفال في مثل هذا الموقف الحزين والمؤلم.