رمضان صبحي: إصابة متولي وياسر إبراهيم ساهم في تراجع الأداء

نجح الأهلي في الفوز بلقب السوبر الـ11 في تاريخه بالفوز على الزمالك 3-2، رمضان صبحي يذكر سبب تراجع أداء الأهلي في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ رمضان صبحي نجم الأهلي جماهير الفريق بالفوز على الزمالك والتتويج بلقب السوبر المصري، مؤكدًا أنهم يستهدفون الفوز بكافة البطولات هذا الموسم.

ونجح الفريق الأحمر في هزيمة نظيره الأبيض بنتيجة 3-2 على استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة، ليُضيف لتاريخه لقب السوبر الـ11.

الأهلي يهزم الزمالك ويُتوج بالسوبر في مباراة الـ5 أهداف

رمضان أشاد بأداء زملائه اللاعبين وحماسهم وروحهم القتالية خلال المباراة، مضيفًا "انتصار مهم، اللاعبون كانوا رجالًا ولعبوا مباراة كبيرة، أشكرهم كثيرًا لحماسهم وروحهم القتالية وأشكر الجماهير كذلك للدعم الكبير".

أضاف حول تراجع الأداء في الدقائق الـ25 الأخيرة من اللقاء "الأهلي فرض سيطرته على المباراة منذ البداية وحتى الدقيقة الـ65 تقريبًا، من الطبيعي أن يتراجع نسق الأداء، خاصة أننا أكملنا المباراة دون المدافعين الأساسيين "محمود متولي وياسر إبراهيم" لخروجهما من الملعب بسبب الإصابة".

"اللاعبون البدلاء في الدفاع تحملوا المسؤولية وقدموا أداءً جيدًا، نحن سجلنا أهدافنا من هجمات منظمة وأداء جماعي فيما سجل الزمالك من ركلات جزاء اعتمادًا على مهارات فردية".

وأجاب اللاعب المعار من هدرسفيلد تاون الإنجليزي حول سؤال يتعلق بقدرة الأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم قائلًا "بالطبع نستطيع، نحن نتعامل مع كل مباراة على حدا".

تابع لقناة أون سبورت "اليوم سنحتفل بالفوز بالسوبر ثم نغلق الملف ونبدأ الاستعداد لمواجهة سموحة في الدوري المصري خاصة أنه فريق كبير يقوده جهاز فني ممتاز، بعده سنفتح ملف مباراة الإياب في دوري أبطال أفريقيا".

وأتم رمضان صبحي أنه جاهز لخدمة الأهلي دومًا مفضلًا تأجيل الحديث عن بقائه نهائيًا مع الفريق حتى نهاية الموسم.