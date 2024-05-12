الكبار حاضرون .. السوبر الإيطالي يتفادى "مشكلة" النسخة الماضية في السعودية

إنتر حقق النسخة الأخيرة وسابقتها في السعودية

أنباء سعيدة تلقاها الجمهور السعودي المهتم ببطولة السوبر الإيطالي الذي سيقام في الأراضي السعودية في يناير المقبل عقب تأكيد الفرق المشاركة رسمياً.

وكانت النسخة الماضية التي فاز بها إنتر قد أثارت غضب الجماهير بسبب غياب كبار القوم مثل يوفنتوس وميلان، وحضور فرق بشعبية أقل مثل لاتسيو وفيورنتينا بالمسابقة التي أٌقيمت بنظام الدورة الرباعية.

وانتصر ميلان 5-1 على كالياري مساء السبت لحساب الجولة 36 من السيري آ، ليتأكد حسابياً حلوله ثانياً ومشاركته بالسوبر بالنسخة المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وضمن إنتر حضوره بصفته بطل الدوري الإيطالي، كما تأكد مشاركة يوفنتوس عقب بلوغه نهائي كأس إيطاليا الذي سيلاقي فيه أتالانتا الذي يلعب أيضاً نهائي الدوري الأوروبي هذا الشهر ضد باير ليفركوزن.

وسيلعب إنتر ضد الخاسر في نهائي كأس إيطاليا في نصف النهائي بحسب نظام البطولة الذي سيلعب مجدداً بطريقة خروج المغلوب، وحتى الآن لم يتم تحديد المواعيد النهائية للمسابقة ولكن تشير التقارير إلى إقامتها مطلع العام 2025.