"أرادوا ميلان ويوفنتوس" .. غضب سعودي من المشاركين في السوبر الإيطالي!

الجماهير السعودية غاضبة من المشاركين بالسوبر الإيطالي

عبرت الجماهير السعودية عن عدم رضاها لعدم وجود ميلان ويوفنتوس في بطولة كأس السوبر الإيطالية، والتي ستنطلق مساء اليوم الخميس في العاصمة السعودية الرياض.

ويواجه نابولي نظيره فيورنتينا مساء اليوم الخميس على ملعب الأول بارك، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإيطالي، بينما سيلعب إنتر أمام لاتسيو مساء غدٍ الجمعة.

وأشارت صحيفة "ريبوبليكا" إلى أنه قبل مواجهة نابولي وفيورنتينا، بدأت الجماهير السعودية تتساءل لماذا تم إرسال فريقين مثل فيورنتينا ولاتسيو إلى الرياض، بدلًا من ميلان ويوفنتوس.

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وأضافت الصحيفة أن لويجي دي سيرفو الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، شرح خلال المؤتمر الصحفي، أن هؤلاء الفرق تُشارك لأنها هي صيغة السوبر الإيطالي.

وأكد الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي، على أن مواجهة نابولي وفيورنتينا التي ستقام اليوم، ستكون جميلة.