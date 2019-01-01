فان دايك: تشيلسي لايزال قوياً بدون هازارد

قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول والبلوز بالسوبر الأوروبي

يتوقع فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول، مواجهة فريقاً مختلفاً لتشيلسي، بعد رحيل نجمه البلجيكي إدين هازارد هذا الصيف.

جناح البلوز السابق غادر ستامفورد بريدج في الأسابيع الأولى لسوق الانتقالات، متوجهاً لريال مدريد بـ100 مليون يورو.

الأمور لم تكن سهلة على تشيلسي في افتتاح الدوري الإنجليزي، بالخسارة من مانشستر يونايتد 4/0 بملعب أولد ترافورد.

الفريق اللندني على موعد مع مواجهة لا تقل صعوبة أمام ليفربول، في نهائي السوبر الأوروبي، مساء اليوم الأربعاء.

وقال فان دايك بهذه المناسبة:"هازارد لاعب على أعلى مستوى وكان مهماً لهم، ولكن أؤمن أيضاً بامتلاكهم مجموعة مميزة".

وأضاف:"طريق لعبهم اختلفت عن العام الماضي، سنعمل على تحليل كل ما شاهدناه ونستعد لهم بأفضل طريقة".

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وتابع:"كل ما حدث الموسم الماضي لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على ما سيحدث الليلة، ستكون مباراة مختلفة بكل تأكيد".

يذكر أن آخر مباراة بين تشيلسي وليفربول، كانت في الدور الثاني للبريميرليج الموسم الماضي، وانتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين.