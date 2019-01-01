باريس سان جيرمان يطلب فينيسيوس للموافقة على بيع نيمار

تعرف على أحدث التطورات في مفاوضات ريال مدريد وباريس سان جيرمان حول نيمار

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

طلب المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، من إدارة ريال مدريد الموافقة على بيع فينيسيوس جونيور كجزء من صفقة التخلي عن نيمار.

التقارير الصحفية تؤكد اقتراب نيمار من الانضمام إلى ريال مدريد أو برشلونة قبل غلق سوق الانتقالات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ليوناردو وافق على بيع نيمار للنادي الملكي إلا أنّه اشترط وجود فينيسيوس ضمن بنود الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أنّ ريال مدريد رفض بصورة قاطعة التخلي عن صاحب الـ 19 عامًا، إذ تراه الإدارة جزءًا رئيسيًا من مستقبل النادي الملكي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّه رغم موافقة بطل الدوري الفرنسي على رحيل صاحب الـ 27 عامًا لكن المفاوضات معقدة سواء مع برشلونة أو ريال مدريد.

جدير بالذكر أنّ جمهور باريس سان جيرمان هاجم نيمار في المباراة الأولى بالدوري الفرنسي وطلب منه الرحيل عن النادي.