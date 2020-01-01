السلطات تفتح التحقيق مع كبار الدوري الإيطالي

تحقيقات موسعة مع تسعة أندية في الدوري الإيطالي على رأسها يوفنتوس وإنتر وميلان بسبب مشاكل تتعلق بممارسات تخص تذاكر المباريات.

فتحت السلطات الإيطالية التحقيق مع تسعة أندية تنشط في الدوري الإيطالي في الوقت الحالي بسبب عدة ممارسات تتعلق ببيع تلك الأندية لتذاكر مباريات الدوري.

جاءت هذه التحقيقات بعد الكشف عن خروقات وشروط مجحفة في بنود التعاقد على شراء التذاكر الموسمية الخاصة بمباريات تلك الأندية.

ويخضع لتلك التحقيقات التي تم الكشف عنها يوفنتوس وإنتر وميلان وأتالانتا بالإضافة لروما ولاتسيو وكالياري وجنوى ومعهم فريق أودينيزي أيضًا.

وتأتي التحقيقات بعدما تم اكتشاف أن تلك الأندية لا تسمح بإعادة جزء من قيمة التذكرة الموسمية للجماهير في حالة تأجيل مواجهة أو في حالة غلق جزء من المدرجات أو حتى الملعب كله.

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وقررت السلطات فتح التحقيقات بعدما رفضت تلك الأندية الانصياع لتعليماتها بتغيير تلك الشروط في عقود التذاكر الموسمية، وبعدما تجاهلت أندية أخرى الرد عليها.

وكان فريق بارما ونظيره بولونيا ضمن الأندية التي تم كشف مخالفاتها لكن الثنائي غيرا الشروط فورًا بمجرد أن طلبت منهم السلطات ذلك وبهذا لن يتعرضا للتحقيق.

جدير بالذكر أن السلطات كانت قد طالبت تلك الأندية بتعديل هذه الشروط في مايو الماضي لتجنب أي تحقيق أو عقوبات في الفترة اللاحقة.