خطوة كبيرة من الاتحاد السعودي لتطوير كرة القدم النسائية

قرار مهم من اتحاد كرة القدم السعودي

خطى الاتحاد السعودي لكرة القدم خطوة كبيرة نحو تطوير كرة القدم النسائية في البلاد، إذ أعلن اليوم الجمعة اعتماد إنشاء إدارة لتطوير كرة القدم النسائية تحت إشراف عضو مجلس الإدارة "أضواء العريفي".

ونشر الاتحاد بيانًا رسميًا عبر حسابه على تويتر أوضح خلاله أن تلك الإدارة ستتولى وضع استراتيجية وخطة عمل مفصلة لتطوير رياضة كرة القدم النسائية، سعيًا لزيادة نسبة الممارسة كأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وستتولى تلك الإدارة كذلك تعزيز ودعم ثقافة كرة القدم النسائية وتوعية المجتمع بأهمية هذه الرياضة، إلى جانب المشاركة في المنافسات القارية والدولية.

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وقد دشن الاتحاد السعودي حسابًا جديدًا على تويتر بهدف تقديم كافة المعلومات المتعلقة بكرة القدم النسائية في السعودية، وقد حمل اسم " إدارة الكرة النسائية - SAFF".

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ومن جانبها، قالت أضواء العريفي أ ن رياضة كرة القدم النسائية في السعودية شهدت بدايةً فعلية خلال العامين الأخيرين، مما ساهم في موافقة المجلس على تأسيس الإدارة، مبينة أن التواجد الإداري للمرأة سيساعد على سرعة تطور كرة القدم النسائية، ومواكبة المرحلة الحالية التي تشهدها الرياضة النسائية من دعم واهتمام كبيرين من وزارة الرياضة.