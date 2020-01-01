السعودية قد تحول نجم برشلونة من إنتر إلى الدوري الإنجليزي

صفقة كبيرة إن حدثت..

ظهر نيوكاسل يونايتد كأحد الفرق الجديدة المهتمة بالحصول على خدمات أرتورو فيدال، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

اهتمام نيوكاسل ليس بالغريب، حيث نُقلت ملكية النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي، والذي سيسعى إلى بداية مشروع كروي عملاق على شاكلة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان.

الصحف الإنجليزية أشارت في الأيام السابقة إلى أن ماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، سيكون هو رأس هذا المشروع بتوليه القيادة الفنية لفريق ملعب سانت جيمس بارك.

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الخطوة الثانية تبدو في جلب لاعبين من طراز رفيع، فسيكون فيدال هو البداية لتحقيق تلك الغاية، وسط تأكيدات من صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الدولي التشيلي لن يمانع الذهاب إلى إنجلترا إذا تولى أليجري تدريب نيوكاسل.

ويحظى صاحب الـ32 عامًا باهتمام كبير من إنتر منذ الشتاء الماضي، وقد كان بالفعل على مقربة من الانضمام إلى كتيبة أنطونيو كونتي في الميركاتو الشتوي لولا رفض برشلونة التفريط فيه أنذاك.

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لن تكون قيمة فيدال مرتفعة نتيجة لتقدمه في العمر من جهة، وانتهاء عقده في صيف 2021 من جهة أخرى، مما سيسهل كثيرًا من مهمة نيوكاسل في الحصول على خدماته إن أرادوا بالفعل.

الجدير بالذكر أن فيدال لم يسبق له وأن خاض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث لعب في ألمانيا وإيطاليا ومؤخرًا إسبانيا فقط، وهو ما قد يكون عاملًا حفازًا له للانخراط في تجربة مميزة جديدة كهذه.