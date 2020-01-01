أسطورة نيوكاسل متفائل ببيع النادي لملاك سعوديين

خطوة كبيرة في مستقبل النادي الإنجليزي بالرحيل المتوقع لمايك أشلي

أعرب فاوستينو أسبريا أسطورة نيوكاسل يونايتد، عن تفاؤله بخطوة بيع النادي الإنجليزي لملاك سعوديين، مؤكداً طموحه في تخطي الماكبايز للثنائي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي.

مايك أشلي المالك الحالي لنيوكاسل، أصبح على بعد خطوات قليلة جداً من بيع نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي مقابل صفقة قيمتها 350 مليون جنيه استرليني.

أسبريا الذي يعتبر من أبرز اللاعبين المفضلين لعشاق نيوكاسل، يعتبرها خطوة على الطريق الصحيح، برحيل مايك أشلي الذي لم يكن محبوباً من جماهير الفريق.

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وقال الكولومبي في تصريحات لصحيفة "صن" البريطانية:"مايك أشلي؟ لقد تصرف بطريقة سيئة جداً تجاه النادي، ومن يومه الأول اتضح رغبته في خدمة مصالحه الشخصية فقط".

وأضاف:"الجماهير عانت بشكل كبير خلال فترة تواجده، لأنه استخدم الفريق من أجل الحصول على الأموال عن طريق بيع اللاعبين، وهو ما فعله بالاستثمار في الفريق لزيادة ثروته، بدلاً من محاولة الفوز والمنافسة".

وتابع:"أريد من الملاك الجدد تطوير نيوكاسل مثلما حدث في مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بجلب مجموعة من أفضل اللاعبين، للمنافسة من جديد على الدوري الإنجليزي والمسابقات الأوروبية".

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واستكمل:"بالأموال القادمة من السعودية، أتمنى رؤية مجموعة تشبه جيل 1996/1997 عندما قاتلنا على الفوز بالبريميرليج حتى الجولات الأخيرة".

وكان صاحب الـ50 سنة قد انضم لنيوكاسل في 1996 مقابل 7.60 مليون يورو، وتألق بشكل لافت بتسجيله 18 هدفاً في 60 مباراة قبل الرحيل إلى بارما الإيطالي.