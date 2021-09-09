السعودية تُعلن استعدادها لاستضافة كأس العالم للأندية

هدف السعودية هو بناء منتخب قادر على مقارعة الكبار

أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن جاهزية المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم للأندية 2021، بعد اعتذار اليابان عن استضافتها.

الاتحاد الياباني أعلن عن اعتذاره لعدم استضافة كأس العالم للأندية، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى صعوبة حضور الجماهير للمباريات، مما سيؤثر ماليًا على عائدات البطولة، التي سيحصل عليها الاتحاد الدولي "فيفا".

ما هو رد الاتحاد الدولي على طلب السعودية لاستضافة مونديال الأندية؟

المسحل قال خلال مؤتمر استراتيجية تحول كرة القدم الذي أقيم اليوم الخميس: "تقدمنا منذ 3 أشهر بطلب رسمي للاتحاد الدولي (فيفا)، من أجل استضافة كأس العالم للأندية حال اعتذار اليابان".

رئيس الاتحاد السعودي تابع: "فيفا أكد أن هناك دولة بديلة مجدولة لديه من أجل استضافة كأس العالم للأندية، وفي حال اعتذار تلك الدولة سيتم التواصل مع المملكة العربية السعودية لتنظيم البطولة".

وواصل: "بدعم كبير من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لدينا اليوم تناغمًا كبيرًا بين الجهات الحكومية، وهو الأمر الذي يساعدنا بشكل كبير على طلب استضافة البطولات وزيادة وتيرة العمل التي نهدف من خلاله التطوير".

ياسر المسحل - رئيس الاتحاد السعودي: 🎙

"نهدف إلى صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخب بحلول 2034".#استراتيجية_الكرة_السعودية



pic.twitter.com/btNyDFfO6c — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) September 9, 2021

ما هي خطة بناء منتخب يكون ضمن الأفضل في العالم عام 2034؟

المسحل تحدث عن خطة الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث قال: "نهدف إلى صناعة منتخب وطني يكون ضمن أفضل 20 منتخب على مستوى العالم بحلول عام 2034".

وأردف: "كيف سنصل إلى هذا الهدف؟ لدينا ركائز 7، سنعمل عليها بطريقتين، خطة قصيرة مدتها 4 سنوات، وخطة طويلة المدى تصل بنا إلى كأس العالم 2034".

واختتم ياسر المسحل تصريحاته قائلًا: "جميع الركائز السبعة تتمحور حول أهم عنصر في اللعبة وهو اللاعب، متى استطعنا أن نوفر السبل لاستكشاف المواهب والمحافظة عليها من وقت مبكر، سنقارع أفضل المنتخبات العالمية بإذن الله".

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