السعودية تُخطط لاستضافة كأس آسيا 2027 للمرة الأولى في التاريخ

على الرغم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يفتح باب الترشح للتنظيم بعد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجود رغبة لدى المسؤولين في المملكة العربية السعودية لاستضافة كأس أمم آسيا في نسختها المقررة عام 2027.

ويأتي هذا التفكير من قبل المسؤولين على الرغم أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لم يفتح باب الترشح للتنظيم بعد.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" بحسب مصادرها أن المسؤولين السعوديين عازمون على ذلك لتكون هي المرة الأولى في تاريخ البلاد.

"حصلت لدينا أخطاء وتم استغلالها، وأنا المسؤول عن الهزيمة أمام مالي، ونعدكم بالتصحيح في مباراة بنما"🗨️



خالد العطوي مدرب الأخضر الشاب 🗣️ pic.twitter.com/aEu3jjkutj — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

وفي إطار أخر من المنتظر أن تحسم الجمعية العمومية غير العادية التي ستعقد 4 يونيو المقبل في باريس تنظيم الصين كأس أمم آسيا المقررة في يونيو 2023 المقبل.

هل يمتلك المنتخب السعودي فرصة لمواصلة المشوار في مونديال الشباب؟

اتحادات كوريا الجنوبية وتايلاند وإندونيسيا لكرة القدم كانت قررت سحب ملفاتها من سباق الاستضافة للنسخة المقبلة وترك الفرصة للصين للتنظيم

يُذكر أن السعودي لم تستضف البطولة خلال تاريخها رغم أنها كانت تحاول فعل ذلك في نسخة 2019 قبل أن تتراجع عن الطلب الرسمي عام 2014.