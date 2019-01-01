ملف مشترك بين الأردن والعراق لاستضافة كأس آسيا 2027

لم تشهد البطولة ملف استضافة مشترك سوى مرة وحيدة

أعلن الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة بطولة كأس آسيا نسخة عام 2027.

النسخة المقبلة من البطولة القارية من المقرر أن تقام عام 2023 وتستضيفها دولة الصين، بينما استضافت الإمارات نسخة العام الجاري من البطولة، التي أقيمت في يناير الماضي.

وأوضح الاتحاد الأردني عبر موقعه الرسمي أن استضافة كأس آسيا هي فخر له ولنظيره العراقي، مشيرًا إلى أنهما يدرسان ويتطلعان للعمل والتعاون المشترك، لتقديم الملف المشترك لتنظيم البطولة.

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من جانبه، أكد عبد الخالق مسعود، رئيس الاتحاد العراقي، أن الملف المشترك هو اقتراح من نظيره الأردني، وتم الموافقة عليه، لكنه لم يتحدد بعد الملاعب التي ستستضيف المباريات.

يذكر أن قطر هي بطل النسخة الأخيرة من البطولة القارية، حيث تغلبت في النهائي على المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة زايد الرياضية.

لم يشهد كأس آسيا في تاريخه ملف تنظيم مشترك سوى مرة وحيدة عام 2007، حيث استضافته أربعة دول؛ هي إندونيسيا وماليزيا وتايلاند وفيتنام، وتوجت وقتها العراق بطلًا على حساب المنتخب السعودي بالفوز بهدف وحيد.