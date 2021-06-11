ثلاثة نهائيات للسعودية والعراق والإمارات في تصفيات كأس العالم 2022

انتصار مهم للأخضر

نجحت منتخبات السعودية والعراق والإمارات في إحراز الفوز ضمن مباريات الجولة السابعة وقبل الأخيرة من المرحلة الثانية لتصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وهو ما حافظ على حظوظها جميعًا في التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات المونديال.

المنتخب السعودي هزم سنغافورة 3-0، فيما استطاعت الإمارات تخطي أندونيسيا خارج ملعبها بخمسة أهداف دون رد، وأخيرًا تخطى المنتخب العراقي عقبة هونج كونج بهدف نظيف.

الجولة الثامنة والأخيرة من المرحلة الثانية في التصفيات ستُلعب يوم الثلاثاء القادم الموافق 15 يونيو 2021، وتشهد 3 مباريات أشبه بالنهائيات للمنتخبات العربية الثلاثة.

ما هو موقف السعودية في تصفيات كأس العالم 2022؟

المنتخب السعودي يتصدر المجموعة الرابعة بفارق نقطتين عن أوزباكستان، وسيلعب الفريقان معًا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسول بارك في الرياض.

الأخضر بحاجة للفوز أو التعادل لضمان التأهل للمرحلة القادمة من تصفيات المونديال، والخسارة ستجعله خارج التصفيات تمامًا وقد تضمن له فقط التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.

ما هو موقف العراق في تصفيات كأس العالم 2022؟

موقف العراق يُشابه تمامًا موقف المنتخب السعودي، حيث يتصدر المجموعة الثالثة بـ17 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن إيران.

الفريقان سيلعبان معًا في البحرين ضمن آخر جولات التصفيات يوم الثلاثاء القادم، وهي مباراة لا تقبل القسمة على اثنين أبدًا.

الفوز أو التعادل يكفيان العراق لضمان التأهل للمرحلة القادمة من التصفيات، فيما الخسارة وفوز إيران سيمنحها بطاقة التأهل.

ما هو موقف الإمارات في تصفيات كأس العالم 2022؟

موقف منتخب الإمارات يختلف عن وضع المنتخبين السعودي والعراقي، إذ يتواجد في المركز الثاني من المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة وبفارق نقطتين عن فيتنام في الصدارة.

الإمارات ستستضيف فيتنام في مواجهة نارية يوم الثلاثاء، والفوز فقط هو جواز مرورها للمرحلة القادمة من التصفيات، فيما التعادل أو الخسارة سيمنحان البطاقة لفيتنام.

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