رسميًأ | الاتفاق يُوقع مع مدافع الأهلي حتى 2023

انتهت قصة المدافع المخضرم مع الفريق الجداوي

أعلن الاتفاق رسميًا انضمام سعيد المولد مدافع الأهلي إلى صفوفه في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع ناديه وعدم التوصل إلى اتفاق حول تجديده.

الظهير الأيمن دخل الفترة الحرة في عقده خلال يناير الماضي، وقد حاول الفريق الجداوي تجديد عقده لكنه رفض وأبلغ المسؤولين بنيته الرحيل خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، وقد ارتبط بعدة أندية حتى حُسم الأمر بانضمامه إلى الاتفاق.

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لقطات مصورة من توقيع #الاتفاق مع سعيد المولد حتى 2023 .. pic.twitter.com/wQyJapsCJm — نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 11, 2021

وأعلن الاتفاق اليوم الجمعة توقيع المولد عقدًا يمتد حتى عام 2023، وقد نشر عدة تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت صورًا لإجراء اللاعب الفحوصات الطبية ثم توقيعه العقود.

📹 كلمة مدافع #الاتفاق سعيد المولد لجماهير فارس الدهناء بعد التوقيع الرسمي لانتقاله إلى النادي حتى 2023.. pic.twitter.com/oBxJlH3nt2 — نادي الاتفاق (@Ettifaq) June 11, 2021

وقد أبدى اللاعب صاحب الـ30 عامًا سعادته البالغة بالانضمام للاتفاق الذي وصفه بالنادي الكبير ووعد بتقديم قصارى جهده مع الفريق.

يشار إلى أن المولد تخرج من الفئات السنية في الأهلي وصولًا للفريق الأول، وقد خاض تجربة احترافية في البرتغال عام 2015 عاد بعدها إلى السعودية عام 2017 عبر بوابة الرائد وفي العام التالي عاد إلى الأهلي.