عبدالعزيز الفيصل: استضافة السوبر الإيطالي تأكيد لقدرة السعودية على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية

السوبر لعب يوم أمس وحسمه لاتسيو أمام يوفنتوس

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة السعودية سعادته وفخره باستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة السوبر الإيطالي التي جمعت يوفنتوس ولاتسيو مساء أمس على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ونجح لاتسيو في حسم اللقاء المثير والجميل لصالحه ضد بطل الدوري الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ليُتوج باللقب وسط حضور جماهيري كبير في قلب السعودية.

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وقال الفيصل عقب اللقاء وحسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط "نفخر جميعًا في هذه الليلة بأن نستضيف حدثًا كرويًّا عالميًّا كنهائي السوبر الإيطالي، الذي يجمع بين فريقين عريقين لهما سمعة كبيرة على مستوى كرة القدم العالمية، وهو تأكيد مستمر للقيمة التي تمتلكها المملكة وقدرتها على استضافة أهم وأكبر الأحداث الرياضية على مستوى العالم، لتصبح وجهة رياضية دولية يشهد لها العالم أجمع".

"أهنئ لاتسيو بحصوله على هذا اللقب الكبير، حيث حظينا اليوم بسهرة كروية ممتعة بهذا الحضور الجماهيري الكبير، الذي حضر ليشهد هذه المباراة وهؤلاء النجوم العالميين من هنا من أرض المملكة، وذلك لم يكن ليحدث لولا الدعم الكبير وغير المحدود الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ لهذا القطاع الحيوي المهم، الذي يحظى باهتمام الشعب السعودي".

وأتم قائلًا "قبل أيام بسيطة استضافت المملكة عددًا من البطولات الرياضية المختلفة كنهائي العالم في الوزن الثقيل في الملاكمة، وكأس الدرعية للتنس، وأيضًا مهرجان الدرعية للفروسية، واليوم وفي ظرف أيام بسيطة نحظى باستضافة نهائي السوبر الإيطالي للسنة الثانية على التوالي، كما نستعد بعد أيام قليلة أخرى من إقامة حدث كروي كبير، يتمثل بالسوبر الإسباني الذي يقام بمشاركة أربعة من أعرق الفرق الإسبانية "ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد وفالنسيا"، إضافة إلى انطلاق حدث عالمي آخر يتمثل برالي داكار السعودية 2020، كل تلك الأحداث المهمة والكبيرة تقام هنا في المملكة العربية السعودية، وجهة العالم الجديدة، وسنعمل جاهدين وباستمرار في تنفيذ توجيهات قيادتنا الكريمة وفقًا للرؤية المباركة 2030، فأهلًا بكل العالم في المملكة، مملكة العز والفخر والتاريخ".