فيديو - أبها يفجر مفاجأة بإقصاء التعاون من كأس خادم الحرمين الشريفين
حقق فريق أبها مفاجأة من العيار الثقيل في كأس خادم الحرمين الشريفين، وأقصى حامل اللقب التعاون من دور الـ16 اليوم الإثنين.
نجح الفريق المتأهل حديثًا إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في الفوز على سكري القصيم بهدف دون رد في أحدى مفاجآت بطولة الكأس.
أبها خطف الفوز عن طريق هدف في الشوط الأول، وقام بغلق الدفاعات أمام التعاون بشكل كبير وتصدى لكل محاولات لاعبيه.
أحرز أبها الهدف عن طريق أحمد شاعر النجعي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، وسط صدمة من لاعبي التعاون الذين حاولوا العودة في اللقاء ولكن لم يتمكنوا من هذا.
النجعي أحرز الهدف في الدقيقة 41 برأسية رائعة بعد تلقيه عرضية من الناحية اليسرى لفريق أبها، ليخطف التأهل إلى دور ربع النهائي.
🎥 هدف المباراة | #أبها 1 : 0 #التعاون#أبها_التعاون— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) December 23, 2019
#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/YpZlIIpaaF
وبذلك خرج التعاون من مشوار الحفاظ على لقبه، الذي حققه الموسم الماضي على حساب النصر.